В Петербурге с 1 апреля вводится курортный сбор

Сбор будут взимать с тех, кто проживает в гостинице, отеле, санатории, пансионате и других объектах размещения от 24 часов. Исключением станет день заселения.
Операторами курортного сбора являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере гостеприимства. Департамент туризма получил более 500 заявок от тех желающих войти в реестр.
Средства, полученные от взимания курортного сбора, пойдут на улучшение определенных объектов городской инфраструктуры и создание новых подобных мест. Согласно прогнозам, в этом году сумма сбора достигнет примерно 300 млн рублей.
Закон о курортном сборе вступил в силу в Петербурге осенью 2023 года. До 1 апреля ставка сбора приравнивалась к нулю.