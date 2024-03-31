Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плюсы и минусы отдыха на Азовском побережье Краснодарского края

Туроператоры отмечают, что организованный турпоток на Азовское море составляет незначительную долю как в абсолютных цифрах, так и в процентном отношении к общему туристическому потоку на Юге России.

Источник: Новая Кубань

Менее 1% туристов, направляющихся в Краснодарский край, выбирают Азовское побережье. Особую популярность среди туристов имеют город Ейск с окрестностями и станица Голубицкая, где наблюдается стабильный спрос со стороны семей с детьми.

Азовское побережье привлекает туристов своей относительно низкой стоимостью туров и комфортной температурой воды уже в начале лета. Отдых на Азовском море ассоциируется с дешевым, спокойным отдыхом без толп туристов, что делает его привлекательным для многих семей.

Однако слабо развитая курортная инфраструктура, недостаток современных отелей и короткий купальный сезон могут стать минусами для некоторых туристов. Тем не менее, это же обстоятельство становится плюсом для тех, кто ценит спокойный и уединенный отдых.

На Азовском море цены на проживание в отелях эконом-сегмента начинаются от 15 000 рублей за неделю для семьи из двух взрослых и двух детей без питания. При выборе отеля с питанием цены колеблются от 35 000 до 94 000 рублей в зависимости от услуг. Несмотря на рост цен, туры на Азовское море по-прежнему в среднем на 15% дешевле, чем на Черное море.

туризм и отдых