В Савеловском районе началась реконструкция газопроводов низкого давления

Всего предстоит заменить 1600 метров газопроводов низкого давления. Новые полиэтиленовые трубы устойчивы к перепадам температур и не подвержены коррозии, а срок их службы может достигать 40 лет.
С учетом градостроительных особенностей и плотной инженерной застройки будет применяться открытая прокладка, а также метод закрытых переходов. Бестраншейный способ позволяет минимизировать разрытия, не мешать движению транспорта и не нарушать привычный ритм жизни горожан.
Работы будут проводить без отключения подачи газа потребителям. Реконструкцию планируют завершить в ноябре 2024 года.