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В Савеловском районе началась реконструкция газопроводов низкого давления

Специалисты АО «Мосгаз» приступили к реконструкции устаревших газопроводов в Савеловском районе. Стальные трубы между улицами Нижняя Масловка и 2-й Квесисской были проложены в прошлом столетии.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Всего предстоит заменить 1600 метров газопроводов низкого давления. Новые полиэтиленовые трубы устойчивы к перепадам температур и не подвержены коррозии, а срок их службы может достигать 40 лет.

С учетом градостроительных особенностей и плотной инженерной застройки будет применяться открытая прокладка, а также метод закрытых переходов. Бестраншейный способ позволяет минимизировать разрытия, не мешать движению транспорта и не нарушать привычный ритм жизни горожан.

Работы будут проводить без отключения подачи газа потребителям. Реконструкцию планируют завершить в ноябре 2024 года.

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