В Воронеже положат асфальт на 59 улицах частного сектора

Еще больше 700 миллионов потратят на ремонт магистральных улиц города. В том числе улиц 20-летия Октября, Матросова, Краснознаменной, Солнечной и проезда Разумова. Мэрия уже объявила конкурс среди подрядчиков на выполнение этих работ.