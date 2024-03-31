В Воронеже положат асфальт на 59 улицах частного сектора

В мэрии опубликовали список дорог частного сектора, где предстоящим летом появится новый асфальт. На масштабный ремонт выделили 500 миллионов рублей.
Список из 59 улиц сформировали по заявкам местных жителей. Подобная масштабная работа по ремонту дорог частного сектора в городе проводится на протяжении трех лет.
Еще больше 700 миллионов потратят на ремонт магистральных улиц города. В том числе улиц 20-летия Октября, Матросова, Краснознаменной, Солнечной и проезда Разумова. Мэрия уже объявила конкурс среди подрядчиков на выполнение этих работ.