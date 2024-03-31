Сайгак из Волгограда вдохновил посетителей ВДНХ сдавать пластик на переработку

Форум закончится, а скамейка останется: в столице на выставке «Россия» на ВДНХ посетители волгоградского стенда активно сдают мусор на переработку. Пластиковые крышечки, собранные за время работы форума, позже превратят в парковую мебель. Вдохновляет гостей приносить сюда разноцветные крышечки от бутылок рогатый участник выставки — привезенный из Волгограда сайгак. Как сообщает администрация региона, за пять месяцев уже собрано более 40 кг пластика.