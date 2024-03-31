Сайгак из Волгограда вдохновил посетителей ВДНХ сдавать пластик на переработку

Форум закончится, а скамейка останется: в столице на выставке «Россия» на ВДНХ посетители волгоградского стенда активно сдают мусор на переработку. Пластиковые крышечки, собранные за время работы форума, позже превратят в парковую мебель. Вдохновляет гостей приносить сюда разноцветные крышечки от бутылок рогатый участник выставки — привезенный из Волгограда сайгак. Как сообщает администрация региона, за пять месяцев уже собрано более 40 кг пластика.
Арт-объект по заказу волгоградских бизнесменов сделал из металла скульптор Александр Серяков, семью таких же сайгаков волгоградцы уже видели в ЦПКиО и с удовольствием собирали пластик для них весь прошлый год. Теперь с нашим проектом познакомятся гости со всей страны.
— Из собранного сырья будет изготовлена долговечная и износостойкая скамейка, которую установят в Волгограде, — рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды. — О том, что материал для нее собрали посетители выставки, будет напоминать табличка: «Собрана гражданами великой России, которые думают о ресурсах нашей страны и следуют экопривычкам».
Цель акции не только практическая, но и просветительская — привлечь внимание россиян к проблеме раздельного сбора мусора, важности его переработки для экологии и экономики страны, да и в целом к бережному отношению к природе.