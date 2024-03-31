С апреля в России вступают в силу новые законы

Ранее мы писали, что с первого апреля 2024 года в Татарстане вступит в силу новый закон, касающийся перепланировки квартир. Как сообщает Управление Росреестра по региону, закон привносит уточнения в понятие перепланировки и обещает упростить процедуру её оформления.