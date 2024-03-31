С апреля в России вступают в силу новые законы

С понедельника, 1 апреля, в России начнут действовать важные изменения в законодательстве. Изменения коснутся водителей, ветеранов ВОВ, квитанций за коммунальные услуги и оборота табачной продукции.
Одним из ключевых изменений станет вступление в силу Федерального закона, облегчающего процедуру перепланировки квартир и изменения статуса помещений. Также обновятся квитанции за коммунальные услуги: появится новая графа для перерасчёта потреблённых услуг, что затронет владельцев индивидуальных счётчиков.
Кроме того, в апреле стартуют выплаты ветеранам ВОВ. Социальные пенсии увеличатся на 7,5% благодаря ежегодной индексации. Врачи и медсестры также ожидают повышения окладов, размер которого определят местные власти.
Нововведение коснётся и процедуры сдачи экзаменов на право управления транспортным средством: после трех неудачных попыток следующая сдача экзамена будет возможна только через полгода.
С первого апреля ужесточается контроль за оборотом табачной продукции. Вводится административная ответственность за нарушения требований к обороту или производству таких товаров, предусматривающая штрафы до миллиона рублей и конфискацию имущества.
Ранее мы писали, что с первого апреля 2024 года в Татарстане вступит в силу новый закон, касающийся перепланировки квартир. Как сообщает Управление Росреестра по региону, закон привносит уточнения в понятие перепланировки и обещает упростить процедуру её оформления.