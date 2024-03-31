Совы всерьез освоили петербургский Елагин остров

В 2024 году совы всерьез освоили Елагин остров в Петербурге. Об этом 31 марта рассказал биолог Павел Глазков в своем tg-канале «Каждой твари по паре | Павел Глазков».
В парке, не считая филина, серой неясыти и воробьиного сычика, жили всю зиму четыре длиннохвостых неясыти. И это ожидаемо, поскольку в лесу снежно и голодно, а на Елагином острове много мышей, которые и привлекают хищников. Сейчас в самом разгаре весна, однако совы, кажется, не собираются покидать Петербург.
На довольно близком расстоянии друг от друга мне удалось встретить двух длиннохвостых неясытей. К слову сказать, именно в марте совы образуют пары. С большой вероятностью, эти двое собирается создать семью и продолжить свой род — прямо в центре нашего города.
Яйца совы отложат в первой половине апреля.