Совы всерьез освоили петербургский Елагин остров

В парке, не считая филина, серой неясыти и воробьиного сычика, жили всю зиму четыре длиннохвостых неясыти. И это ожидаемо, поскольку в лесу снежно и голодно, а на Елагином острове много мышей, которые и привлекают хищников. Сейчас в самом разгаре весна, однако совы, кажется, не собираются покидать Петербург.