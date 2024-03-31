К дачному сезону в Волгограде пустят дополнительные электрички

Как сообщили представители перевозчика, с 3 апреля и до 13 ноября будет работать поезд № 6201 (Тракторная пасс. — Канальная). Пассажиры смогут им воспользоваться по средам, субботам и воскресеньям. Отправление из Тракторозаводского района будет происходить в 6.28, а прибывать на конечную электричка будет в 8.12.