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К дачному сезону в Волгограде пустят дополнительные электрички

С началом теплого периода на пригородные маршруты выйдут сразу два дополнительных состава.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили представители перевозчика, с 3 апреля и до 13 ноября будет работать поезд № 6201 (Тракторная пасс. — Канальная). Пассажиры смогут им воспользоваться по средам, субботам и воскресеньям. Отправление из Тракторозаводского района будет происходить в 6.28, а прибывать на конечную электричка будет в 8.12.

Электричку № 6204 (Канальная — Волгоград-1) пускают с 3 апреля до 1 сентября по средам, субботам и воскресеньям. С юга Волгограда она отправляется в 18.24, а в центре города завершает маршрут в 19.48.