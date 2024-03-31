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На Балтфлоте учились предотвращать подводные диверсии

В учении было задействовано около 30 военнослужащих.

В тренировке приняли участие военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы.

По замыслу учения, дежурной сменой поста наблюдения в районе пункта базирования кораблей были обнаружены движущиеся подводные объекты. На кораблях была объявлена боевая тревога, выставлена вахта, а также приведены в готовность к применению технические средства и вооружение.

В район нахождения объектов направили патрульные катера. Бойцы отряда ПДСС, используя технические средства катеров, обнаружили диверсантов. Под воду спустилась группа захвата, которая уничтожила часть диверсионной группы «противника», несколько диверсантов были взяты в плен и доставлены на берег.

В учении было задействовано около 30 военнослужащих, патрульные катера типа «Раптор», быстроходных лодки, а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

учения