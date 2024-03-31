ЕГЭ по новым правилам: как в Челябинской области пройдут экзамены и приемная кампания в вузы

В 2024 году основной период сдачи единого государственного экзамена состоится с 23 мая по 1 июля.
Выбирают физику
В этом году на Южном Урале сдавать единый государственный экзамен будут более 14 тысяч человек, из них 13 тысяч — это выпускники этого года, остальные — те, кто не сдал ЕГЭ по каким-то причинам в прошлом году.
Кстати, одно из новшеств 2024 года — возможность пересдачи по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах. Напомним, с таким предложением выступил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Кроме того, в этом году абитуриентам пообещали разрешить пересдавать предметы по выбору.
На пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс», Ксения Фролова, консультант отдела оценки качества образования министерства образования и науки Челябинской области пояснила, что все остальные нововведения касаются только организационных моментов.
«Для выпускников правила экзаменов достаточно стабильны, открыты и известны. Традиционно в этом году экзамены пройдут в три периода: с 22 марта по 22 апреля состоится досрочная сдача ЕГЭ, с 23 мая по 1 июля — основной период аттестации, с 4 по 23 сентября — дополнительный этап для тех, кто не смог пройти порог баллов по обязательным учебным предметам. Есть одно важное изменение: 10 апреля — последняя резервная дата проведения итогового сочинения. Его результаты используют как условия допуска к ЕГЭ, а также для предъявления в вуз, где за него начисляются дополнительные баллы», — отметила Ксения Фролова.
Спикер также рассказала о самых популярных предметах, которые выбирают для сдачи ЕГЭ южноуральцы. Это обществознание, информатика, биология, физика и химия.
«Для нашего региона это очень логичный выбор. На протяжение последних трех лет каждый год на 2 процента становится больше сдающих ЕГЭ по информатике. Стоит отметить положительную динамику по биологии, а также количество сдающих физику на Южном Урале значительно больше, чем в других регионах», — подытожила эксперт. Кстати, большинство одиннадцатиклассников выбирают обучение в вузах. Таких среди выпускников — более 86 процентов.
Новые потребности
Об особенностях приемной кампании в вузы рассказала Юлия Болотина, руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ.
«Мы считаем, что в этом году нашим абитуриентам повезло, потому что принципиальных изменений в правилах приема в российские вузы нет, все будет идти планомерно, как и раньше. Они смогут подавать документы для поступления на бюджет и по контракту с использованием суперсервиса “Поступи онлайн” через Госуслуги, через сайт университета, через почту и, конечно же, самым эффективным мы считаем личный визит в приемную комиссию. Ребята могут выбрать пять вузов России и не более чем пять направлений подготовки в каждом из них для участия на бюджете. Старт — 20 июня,
В одном из ведущих южноуральских вузов немало инноваций. Например, во многие образовательные программы по подготовке бакалавриата и специалитета вносили корректировки совместно с работодателями. «Особое внимание — программам, которые изучают искусственный интеллект. И есть ряд новых программ, созданных в связи с потребностью государства в новых подходах в области авиастроения, беспилотных летательных аппаратов, экологии, химических технологий, машиностроения. Инновационные программы касаются передовой инженерной школы “Стальное сердце Урала”, которая будет работать по специальной программе “Двигателестроение специальных транспортных средств”. В этом году появятся и новые магистерские программы, где будет проходить обучение 65 человек. Также в вузе открыли политехническое отделение многопрофильного колледжа Уральского государственного университета по 9 техническим направлениям подготовки для среднего профессионального образования», — поделилась новостями спикер.
Раскрывать количество бюджетных мест в вузе она не стала, но подчеркнула, что их достаточно для того, чтобы полностью закрыть потребность предприятий корпорации «Ростех», входящих в «Союз машиностроителей», «Объединенной авиастроительной корпорации» и других компаний.
Найти работодателя
С 1 мая «целевики» смогут найти предложения заказчиков на портале «Работа в России». По мнению спикеров пресс-конференции, на этой платформе можно будет уже сейчас найти компанию, с которой захочется связать свою судьбу.
«Ребята, которые собираются поступать по целевому набору, должны внимательно отслеживать заявки предприятий до 10 июня. Не торопитесь. Дождитесь последних предложений, потому что для них это тоже в новинку, — советует Любовь Конвисарева, ответственный секретарь приемной комиссии ЧелГУ. — Завершение приема заявлений от ребят по целевому обучению мы будем принимать до 25 июля. Целевой договор не означает стопроцентную гарантию поступления, потому что количество бюджетных мест предполагает конкурс для этой категории. Второе. Договор заключат после зачисления в наш университет. К сожалению, у нас мало сдающих физику. Ребята которые будут сдавать ЕГЭ в прошлом году, должны понять, что будущее — за физикой, она нужна везде, будь то инженерная профессия, или специальность, связанная с летательными аппаратами».
В этом году в ЧелГУ увеличили количество бюджетных мест до 1017, включая магистратуру и заочное обучение. Платных мест — более 6 тысяч. Самые востребованные направления — лингвистика и перевод, ИТ и безопасность, математика. Недавно здесь был открыт факультет «Индустрия спорта и туризма», где организовано 34 бюджетных места.
По словам спикера, по популярным направлениям проходной балл может быть выше, это тоже важно учитывать. А еще не стоит забывать про индивидуальные достижения — за них дают дополнительные баллы. Это волонтерство, ГТО.
В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете количество бюджетных мест не изменилось, по сравнению с прошлым годом.
«Их добавили на программы СПО, на новую специальность “ИТ в образовании”, — отмечает Ренат Кучугулов, ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГГПУ. — В связи с тем, что наши учителя обращают внимание на то, что в южноуральских школах стало больше иностранных учеников, то в магистратуре появилась такое направление, как “Русский язык и литература в поликультурном образовании”. Кстати, в педуниверситете повысился проходной балл на психологию. Далее следуют иностранный язык, филология, коррекционное образование.