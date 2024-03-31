ЕГЭ по новым правилам: как в Челябинской области пройдут экзамены и приемная кампания в вузы

«Мы считаем, что в этом году нашим абитуриентам повезло, потому что принципиальных изменений в правилах приема в российские вузы нет, все будет идти планомерно, как и раньше. Они смогут подавать документы для поступления на бюджет и по контракту с использованием суперсервиса “Поступи онлайн” через Госуслуги, через сайт университета, через почту и, конечно же, самым эффективным мы считаем личный визит в приемную комиссию. Ребята могут выбрать пять вузов России и не более чем пять направлений подготовки в каждом из них для участия на бюджете. Старт — 20 июня, 8—9 июля абитуриенты, которые проходят внутренние испытания по творческим или профессиональным направлениям, уже завершат подачу документов на бюджет. Все те, кто поступает на направления подготовки, где есть три предмета в формате ЕГЭ, сдают документы до 12 часов по Москве 25 июля. Льготные категории ребят должны будут предоставить документы до 28 июля для того, чтобы вузы смогли сделать первый этап зачислений абитуриентов по особой, отдельной и целевой квоте», — говорит Юлия Болотина.