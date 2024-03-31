Водителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

Из-за перепадов температуры на дорогах образовывается гололедица. Об этом сообщает в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Водителям не рекомендуется превышать скорость, избегать резких маневров и перестроений, соблюдать дистанцию. Особую осторожность необходимо соблюдать на участках дорог с ограниченной видимостью, на спусках и подъемах, а также вблизи пешеходных переходов.
Ранее «Башинформ» сообщал, что на дорогах Башкирии активно идет процесс ямочного ремонта.