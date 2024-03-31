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Водителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает о смене погодных и дорожных условий: сильном порывистом ветре, снеге с дождем.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 46% 756 мм рт. ст. +17°

Из-за перепадов температуры на дорогах образовывается гололедица. Об этом сообщает в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Водителям не рекомендуется превышать скорость, избегать резких маневров и перестроений, соблюдать дистанцию. Особую осторожность необходимо соблюдать на участках дорог с ограниченной видимостью, на спусках и подъемах, а также вблизи пешеходных переходов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на дорогах Башкирии активно идет процесс ямочного ремонта.