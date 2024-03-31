Дождь со снегом: какой будет погода в Казахстане 1 апреля

АЛМАТЫ, 31 мар — Sputnik. Осадки, преимущественно в виде дождя, а ночью снега, прогнозируются на большей части Казахстана 1 апреля. Синоптики предупреждают о понижении температуры воздуха до минусовых показателей на северо-западе, севере, востоке и в центре страны.
Погода в регионах
Первого апреля погода в Казахстане снова преподнесет сюрпризы.
«С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (дождь, снег). По стране ожидаются туман, на севере, северо-западе — гололед».
По данным синоптиков, прекращение осадков ожидается в первых числах апреля на западе страны, ближе к концу недели — в северной половине республики и в области Абай.
«В начале недели на большей части Казахстана ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке и в центре страны ночью до −2−10℃, днем до −2+5℃», — говорится в сообщении.
Затем, добавили в Казгидромете, ожидается постепенное повышение ночью до 0+5℃, днем до +12+20℃.
«На юге и юго-востоке страны температура воздуха понизится ночью до −5+3℃, днем до +5+15℃, затем прогнозируется повышение ночью до 0+8℃, днем до +13+23℃», — сообщили метеорологи.
Штормовые предупреждения
В Казгидромете предупредили, что, в Павлодарской, Карагандинской Атырауской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, а также в Астане 1 апреля ожидаются туман и гололед.
«В Западно-Казахстанской области на гидрологическом посту района Байтерек вода продолжает прибывать. Уровень воды растет за счет поступления воды из Оренбургской области России и возможно превышение опасной отметки».
Там уточнили, что есть угроза подтопления населенных пунктов, дачных массивов, расположенных ниже бассейна реки.
Непростая ситуация складывается и в Костанайская области, признали синоптики.
«В Костанайской области в связи прогнозом резкого повышения температуры воздуха днем до +12 +17℃, на юге области +20℃, ночью до 0+5℃, с выпадением небольших осадков преимущественно в виде дождя, ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет интенсивного снеготаяния, формирование талого стока и ослабление ледового режима на реках области».
Погода в мегаполисах
В Астане 1 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью около ноля, днем 3−5 градусов тепла. Ветер — 4−6 метров в секунду.
В Алматы без осадков. Ночью +2℃, днем до 12 градусов тепла. Солнечно.
В Шымкенте ночью +3℃, днем до +17℃. Переменная облачность, без осадков.