Дождь со снегом: какой будет погода в Казахстане 1 апреля

«В Костанайской области в связи прогнозом резкого повышения температуры воздуха днем до +12 +17℃, на юге области +20℃, ночью до 0+5℃, с выпадением небольших осадков преимущественно в виде дождя, ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет интенсивного снеготаяния, формирование талого стока и ослабление ледового режима на реках области».