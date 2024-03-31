В Прикамье установили более 2,5 тысячи камер с функцией распознавания лиц

Установка более 2,5 тысячи камер с функцией распознавания лиц завершена в Пермском крае, сообщает «Новый компаньон». Как рассказывает издание со ссылкой на министра территориальной безопасности Прикамья Виктора Батмазова, установка устройств стала частью программы «Безопасный регион». Всего в крае планируют разместить пять тысяч камер с возможностью распознавания лиц.
На данный момент уже установлено 2782 камеры. Точные даты окончания реализации программы ещё не названы.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об усилении мер безопасности в Пермском крае. Губернатор региона Дмитрий Махонин дал такое поручение в связи с терактом в «Крокус Сити Холл», который произошёл 22 марта. В трагедии в Подмосковье пострадало 695 человек. Из них 144 погибло.