В Прикамье установили более 2,5 тысячи камер с функцией распознавания лиц

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об усилении мер безопасности в Пермском крае. Губернатор региона Дмитрий Махонин дал такое поручение в связи с терактом в «Крокус Сити Холл», который произошёл 22 марта. В трагедии в Подмосковье пострадало 695 человек. Из них 144 погибло.