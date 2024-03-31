Два транспортных хаба в Пресненском районе получили новые названия

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развитие московских городских вокзалов. По просьбам жителей приняли решение присвоить новые названия двум транспортным хабам в районе делового центра: “Москва-Сити” и “Деловой центр”. Пассажиры при поездках используют именно эти наименования, поэтому так им будет гораздо проще ориентироваться. Доступный транспорт и понятная навигация — ключевые параметры, которых мы придерживаемся, развивая диаметры», — отметил Максим Ликсутов.
Теперь транспортно-пересадочный узел «Москва-Сити» на карте столицы объединяет городской вокзал Тестовская четвертого Московского центрального диаметра, станции Деловой Центр Московского центрального кольца и «Международная» Филевской линии.
Транспортно-пересадочный узел «Деловой центр» соединил станции Большой кольцевой, Солнцевской и Филевской линий метро.
Скоро изменения внесут на указатели во всем городском транспорте. В названиях транспортных узлов стараются придерживаться единого стандарта — так пассажирам проще ориентироваться при построении маршрутов, а сами станции легче найти на схемах.