Два транспортных хаба в Пресненском районе получили новые названия

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развитие московских городских вокзалов. По просьбам жителей приняли решение присвоить новые названия двум транспортным хабам в районе делового центра: “Москва-Сити” и “Деловой центр”. Пассажиры при поездках используют именно эти наименования, поэтому так им будет гораздо проще ориентироваться. Доступный транспорт и понятная навигация — ключевые параметры, которых мы придерживаемся, развивая диаметры», — отметил Максим Ликсутов.