В Березниках планируют установить памятник участникам СВО. Это будет вторая скульптурная композиция в Пермском крае, посвященная погибшим защитникам Отечества при исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации.
Администрация Березников сообщила о проведении конкурса эскизных проектов памятника. Ег планируется установить в «Аллее памяти Героев», расположенной между ул. Ломоносова и зданием Дворца детского (юношеского) творчества на ул. Ломоносова, 89а.
Участниками конкурса могут стать скульпторы, художники, архитекторы, специалисты в области архитектуры и градостроительства, а также студенты высших и средних профессиональных учебных заведений по специальностям.
Эскиз проекта создания должен учитывать визуальное панорамное восприятие с окружающей застройкой, выполнен из материалов, учитывающих климатическую зону расположения Березников.
Призовой фонд конкурса составляет 200 тыс. руб., его получит победитель.
В Перми инициативу по установке памятника участникам СВО поддержал Общественный совет по топонимике при главе города. Скульптурную композицию установят в сквере возле памятника архитектуры «Дома чекистов» на ул. Сибирской, 32.