Что изменится в жизни россиян в апреле

При этом более 20 категорий граждан полностью освобождены от уплаты сбора. Его не будут взимать с тех, кто постоянно работает на территории города на основании трудового договора или служебного контракта, имеет место жительства на территории Петербурга, а также с участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, с многодетных семей и других льготных категорий. За первый день заезда курортный сбор также взиматься не будет.