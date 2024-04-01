Что изменится в жизни россиян в апреле

ТАСС вместе с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2024 года и коснутся многих россиян.
Индексация социальных пенсий
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5%.
На такой же процент будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. «В их числе — военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф», — указали в правительстве.
Как отмечали в Минтруде, выплаты увеличатся для 4,1 млн человек. Это более 3,4 млн получателей социальных пенсий, а также почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения.
Оклады медиков
Окладная часть зарплат медиков будет повышена. «С 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты», — указал президент России Владимир Путин.
Получение водительских прав
Уклонившихся от явки по повестке в военкомат не допустят к экзамену на права, эти лица не получат водительское удостоверение.
Кроме того, запрещается в течение года сдавать экзамен на получение водительского удостоверения и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Те, кого лишили прав на управление ТС, тоже не получат допуск к экзамену.
Курортный сбор в Петербурге
В гостиницах Санкт-Петербурга начнут взимать курортный сбор — 100 рублей за сутки. Средства, поступившие в бюджет города, власти будут направлять на проектирование, строительство, реконструкцию, а также содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.
При этом более 20 категорий граждан полностью освобождены от уплаты сбора. Его не будут взимать с тех, кто постоянно работает на территории города на основании трудового договора или служебного контракта, имеет место жительства на территории Петербурга, а также с участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, с многодетных семей и других льготных категорий. За первый день заезда курортный сбор также взиматься не будет.
Запрет сдавать квартиры без счетчиков
Запрещается сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков. По новым нормам, обязательным условием для сдачи квартир в аренду (в том числе посуточно) станет наличие в них счетчиков — приборов учета электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.
Помимо этого, предусматривается обязанность собственника квартиры при заключении договора аренды соблюдать все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества многоквартирного дома. Эта норма означает, что за шум, беспорядки, повреждение общего имущества будут нести ответственность не только арендаторы, но и собственники квартиры.
«Наливайки» в регионах
Власти регионов страны смогут запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках», включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Можно будет ввести требования о розничной продаже сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре при оказании услуг общественного питания только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.
«Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что “наливайки” днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить», — написал в своем канале в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, регионы получат возможность ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ранее они могли ограничивать только продажу крепкого алкоголя.
Штрафы для перевозчиков за задержку рейсов
Штраф для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна повышается в четыре раза — с 25 рублей до 100 рублей в час в расчете на одного пассажира. По новой норме, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению штраф в размере 100 рублей за каждый час, но не более 50% провозной платы.
Исключение — обстоятельства, не зависящие от перевозчика. Пассажир также вправе потребовать возмещения убытков сверх штрафа.
Порядок расчета платежей при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС
Уточняется порядок расчета платежей при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Изменения коснутся тех, кто растаможивает автомобили за пределами РФ.
«Недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора», — сообщал кабмин. Уточнялось, что для граждан и компаний, ввозящих автомобили из стран ЕАЭС с процедурой растаможивания транспортных средств непосредственно в России, ничего не изменится.
Перепланировка и перевод жилого помещения в нежилое
Перепланировкой будет считаться любое изменение границ и площади помещения, а также образование новых помещений. Меняется процедура согласования перепланировки. Кроме того, упрощается перевод жилого помещения в нежилое и обратно. Изменения позволят обеспечить единообразие правоприменительной практики и защитить права граждан.
Северный завоз
Вступает в силу базовый закон «О северном завозе» — обеспечении территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей основными жизненно важными товарами. Вводится три категории грузов северного завоза. Грузы первой и второй категорий (например, продукты, лекарства и топливо) перевозятся в приоритетном порядке. Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ.
Памятники Великой Отечественной войны и объекты культурного наследия
Муниципалитеты смогут проводить ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, в упрощенном порядке, то есть более оперативно. Будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны в общем реестре объектов культурного наследия, что поможет получить точную информацию об их количестве.
Определяется перечень работ, которые разрешены на территории выявленного объекта культурного наследия. Это, в частности, сохранение памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, и ремонт и реконструкция объектов капитального строительства без увеличения их объемно-пространственных характеристик. Вводится запрет на снос зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия.