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Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. В понедельник погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 82% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер юго-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, на побережье до 14, днем +22…+27 градусов, на побережье и в горах +16…+21», — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +24…+26 градусов.

В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +18…+20 градусов.