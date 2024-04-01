Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день

«Ветер юго-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, на побережье до 14, днем +22…+27 градусов, на побережье и в горах +16…+21», — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +24…+26 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +18…+20 градусов.