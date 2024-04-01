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Что можно и нельзя делать в день Дарьи Грязной 1 апреля, когда просыпается Домовой

Что можно и нельзя делать в день Дарьи Грязной 1 апреля на Домового.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 1 апреля вспоминает святую Дарью. В народе празднуют день Дарьи Грязной. Название возникло из-за того, что к указанному времени начинал таять снег, вода заливала все вокруг, и везде была грязь. Кроме того, 1 апреля отмечают и день Домового, который просыпался к этому моменту.

Что нельзя делать 1 апреля

Запрещено грустить, так как Домовой может уйти из дома, забрав удачу. Женщинам 1 апреля стоит быть внимательными. Так, не стоит оборачиваться на женские голоса. Согласно приметам, если запрета ослушаться, то можно остаться без внимания мужчин. А еще нельзя плакать. Предки верили, что это может послужить причиной неприятных событий, которые случатся осенью.

Что можно делать 1 апреля

В названные день старались задобрить Домового, угостив его вкусняшками. Как правило, для него и всех членов семьи пекли каравай. В день Дарьи Грязной следует веселиться, а также устраивать розыгрыши.

Согласно приметам, на засушливое лето указывает дождь 1 апреля. К слову, по погоде в указанный день узнавали, какой будет погода 1 октября. Прилетевшие трясогузки говорят про теплую весну.