Что можно и нельзя делать в день Дарьи Грязной 1 апреля, когда просыпается Домовой

Запрещено грустить, так как Домовой может уйти из дома, забрав удачу. Женщинам 1 апреля стоит быть внимательными. Так, не стоит оборачиваться на женские голоса. Согласно приметам, если запрета ослушаться, то можно остаться без внимания мужчин. А еще нельзя плакать. Предки верили, что это может послужить причиной неприятных событий, которые случатся осенью.