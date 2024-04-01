Белорусам назвали даты мощных магнитных бурь в апреле 2024 года. Предварительный прогноз размещен на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно опубликованным данным, возбужденная геомагнитная обстановка будет преобладать в период с 3 по 5 апреля. Она может спровоцировать магнитную бурю. В середине месяца магнитных бурь не ожидается, по предварительным данным. Однако сильная магнитная буря выпадает на 21, а также 22 апреля.
Метеозависимые люди в период возбужденной геомагнитной обстановки или же магнитных бурь могут ощущать недомогание. Чаще всего это проявляется в головокружении, боли в голове, чувстве сонливости, перепадах давления. Врачи советует в указанный период бережно относиться к своему здоровью. Так, следует избегать стрессов, переутомлений. Кроме того, необходимо отказаться от физических нагрузок.