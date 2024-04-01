Белорусам назвали даты мощных магнитных бурь в апреле 2024 года

Метеозависимые люди в период возбужденной геомагнитной обстановки или же магнитных бурь могут ощущать недомогание. Чаще всего это проявляется в головокружении, боли в голове, чувстве сонливости, перепадах давления. Врачи советует в указанный период бережно относиться к своему здоровью. Так, следует избегать стрессов, переутомлений. Кроме того, необходимо отказаться от физических нагрузок.