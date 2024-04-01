В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу

Весенний призыв в прошлом году завершился 15 июля 2023 года. Минобороны сообщало, что для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек. Также отмечалось, что призывники имели право выбора, в каких видах ВС и родах войск они хотели бы пройти службу, с учетом состояния их здоровья и результатов психологического отбора.