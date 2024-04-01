Юрист объяснил, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты

Кроме того, на скорость накопления и количество ИПК влияет размер заработной платы. Если этого не происходит, коэффициент на счета приходит меньше. В любом случае, гражданам стоит периодически проверять состояние ИЛС, контролировать передачу правильных данных от работодателя и обращаться в СФР с целью корректировки неточностей, заключил юрист.