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Юрист объяснил, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Изменение пенсионных коэффициентов на индивидуальном лицевом счете может быть связано с обновлением информации, рассказал агентству Прайм заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Источник: © РИА Новости

В таких случаях на счетах граждан могут временно отображаться неактуальные данные. Социальный фонд исправляет все неточности в переданных работодателями сведениях и со временем количество коэффициентов будет правильным.

«Таким образом, если данные по накопленным пенсионным коэффициентам раньше были, но потом изменились, то не нужно нервничать, вскоре они снова будут актуальными», — объясняет Соловьев.

Кроме того, на скорость накопления и количество ИПК влияет размер заработной платы. Если этого не происходит, коэффициент на счета приходит меньше. В любом случае, гражданам стоит периодически проверять состояние ИЛС, контролировать передачу правильных данных от работодателя и обращаться в СФР с целью корректировки неточностей, заключил юрист.