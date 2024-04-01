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Синоптики рассказали, чем удивит погода в Иркутской области 1 апреля

Погода в Иркутске 1 апреля 2024 года будет с небольшим дождем.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Второй месяц весны наступил в Приангарье. Синоптики прогнозируют в этот понедельник небольшое потепление. Например, в областной столице столбики термометров поднимутся до +5 градусов. А чем еще удивит сибиряков погода в Иркутске 1 апреля 2024 года?

Погода в Иркутске 1 апреля 2024 года

— По области ожидается облачность, небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура +1…+6 градусов, местами −2…-7 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 1 апреля 2024 года будет с небольшим дождем. Ветер северо-западный — 5−10 м/с. Температура +3…+5 градусов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том что в Усть-Куте на улице Халтурина произошел пожар в многоквартирном доме.