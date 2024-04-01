Синоптики рассказали, чем удивит погода в Иркутской области 1 апреля

Второй месяц весны наступил в Приангарье. Синоптики прогнозируют в этот понедельник небольшое потепление. Например, в областной столице столбики термометров поднимутся до +5 градусов. А чем еще удивит сибиряков погода в Иркутске 1 апреля 2024 года?