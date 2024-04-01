Синоптики рассказали, чем удивит погода в Иркутской области 1 апреля

Второй месяц весны наступил в Приангарье. Синоптики прогнозируют в этот понедельник небольшое потепление. Например, в областной столице столбики термометров поднимутся до +5 градусов. А чем еще удивит сибиряков погода в Иркутске 1 апреля 2024 года?
Погода в Иркутске 1 апреля 2024 года
— По области ожидается облачность, небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура +1…+6 градусов, местами −2…-7 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 1 апреля 2024 года будет с небольшим дождем. Ветер северо-западный — 5−10 м/с. Температура +3…+5 градусов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том что в Усть-Куте на улице Халтурина произошел пожар в многоквартирном доме.