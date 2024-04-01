Родители будущих первоклашек провели ночь перед дверями школы в Приморье

Уже утром 1 апреля перед школой выстроилась настоящая очередь. В списке числится более 70 фамилий будущих первоклашек, однако зачислены будут не все. Ранее во время родительского собрания было озвучено, что в школе будет создано всего два первых класса, куда будут зачислены всего 50 человек.