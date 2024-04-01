Родители будущих первоклашек провели ночь перед дверями школы в Приморье

«Около 30 родителей будущих первоклашек ночевали сегодня в школе в поселке Зима Южная, чтобы утром успеть записать своего ребенка в первый класс. Люди благодарят директора за то, что она позволила им оставаться в помещении, а не ждать на улице ночью», — передает Vl.ru.
Уже утром 1 апреля перед школой выстроилась настоящая очередь. В списке числится более 70 фамилий будущих первоклашек, однако зачислены будут не все. Ранее во время родительского собрания было озвучено, что в школе будет создано всего два первых класса, куда будут зачислены всего 50 человек.
После того, как накануне родители начали выстраиваться в очередь, представители школы пообещали принять всех.
Напомним, подать заявление на запись в первый класс можно с 1 апреля по 30 июня.