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Родители будущих первоклашек провели ночь перед дверями школы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 1 апреля, ФедералПресс. В Приморье стартовал прием заявлений от родителей будущих первоклассников в школу. Очередь перед дверями школы начала образовываться еще в воскресенье, 31 марта.

Источник: РИА "Новости"

«Около 30 родителей будущих первоклашек ночевали сегодня в школе в поселке Зима Южная, чтобы утром успеть записать своего ребенка в первый класс. Люди благодарят директора за то, что она позволила им оставаться в помещении, а не ждать на улице ночью», — передает Vl.ru.

Уже утром 1 апреля перед школой выстроилась настоящая очередь. В списке числится более 70 фамилий будущих первоклашек, однако зачислены будут не все. Ранее во время родительского собрания было озвучено, что в школе будет создано всего два первых класса, куда будут зачислены всего 50 человек.

После того, как накануне родители начали выстраиваться в очередь, представители школы пообещали принять всех.

Напомним, подать заявление на запись в первый класс можно с 1 апреля по 30 июня.

образование