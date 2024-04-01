Апрель в Красноярске начнется с умеренного тепла

В последующем, со 2 по 5 апреля, синоптики обещают днем от +6 до +8 °C, а по ночам — от 0 до +4 °C. Погода будет преимущественно облачной, временами — с прояснениями. В четверг и пятницу возможен порывистый ветер и кратковременный дождь.