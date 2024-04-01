Ричмонд
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Апрель в Красноярске начнется с умеренного тепла

В первую неделю второго весеннего месяца в городе установится стабильная плюсовая температура воздуха.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 88% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

Самые высокие показатели ожидаются на выходных.

В понедельник, 1 апреля, в городе прогнозируется 0, +2 °C, переменная облачность, небольшой мокрый снег и ветер северо-западный 8−13 м/с. Этот день станет самым холодным в череде ближайших, а в ночь на вторник ожидается до −6, −8 °C.

В последующем, со 2 по 5 апреля, синоптики обещают днем от +6 до +8 °C, а по ночам — от 0 до +4 °C. Погода будет преимущественно облачной, временами — с прояснениями. В четверг и пятницу возможен порывистый ветер и кратковременный дождь.

В субботу, 6 апреля, температура воздуха должна подняться до +11 °C, а в воскресенье — до +14 °C.

Атмосферное давление на неделе преимущественно будет высоким — от 749 до 752 миллиметров ртутного столба. Магнитных бурь не предвидится.