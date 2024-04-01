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Движение автобусов ограничили на подъезде к Горному в Хабаровском крае

Причиной стало ухудшение погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровский край пришли осадки. Снег засыпал города и села, покрыл тонким слоем дороги. Некоторые жители уже лепят снеговиков, а ГИБДД между тем просит водителей о внимательности на дорогах. Некоторые трассы и вовсе перекрыли. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Из-за неблагоприятных условий было принято решение ограничить движение автобусов М2 и М3 на участке дороги «Подъезд к рабочему поселку Горный». Специалисты считают, что езда здесь может быть опасна для жизни и здоровья пассажиров.

Ограничение временное. Оно начало своей действие в 07:20 1 апреля. Запрет будет действовать до тех пор, пока не закончатся осадки, а специалисты не устранят последствия неблагоприятных условий, сообщают в ГИБДД Хабаровского края.

Водителям рекомендуется ездить как можно аккуратней, строго соблюдая правила дорожного движения.