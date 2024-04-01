Движение автобусов ограничили в Солнечном районе Хабаровского края из-за снега

Движение автобусов категории М2 и М3 на участке автомобильной дороги «Подъезд к рабочему посёлку Горный» в Солнечном районе Хабаровского края временно приостановили по решению сотрудников регионального управления ГИБДД России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», меры приняты из-за плохих погодных условий.
— Временное ограничение движения введено в связи с неблагоприятными погодными условиями движение сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров общественного транспорта. Меры будут действовать до момента устранения последствий непогоды, — рассказали в краевом ГИБДД.
Отметим, что минувшей ночью в ряде населённых пунктов Солнечного района, по информации синоптиков, прошёл мокрый снег, что в условиях околонулевых температур привело к сложной ситуации на дорогах. Метеорологи прогнозируют, что осадки в муниципалитете будут наблюдаться весь сегодняшний день и прекратятся только утром 2 апреля.
Напомним, что снежный циклон на минувших выходных добавил проблем в Ванинском районе Хабаровского края. Обильные осадки в виде мокрого снега сыпали практически по всему муниципалитету, но сильнее всего непогода ударила по его центру. К расчистке населённых пунктов района привлекались все профильные силы и средства.