Движение автобусов ограничили в Солнечном районе Хабаровского края из-за снега

Отметим, что минувшей ночью в ряде населённых пунктов Солнечного района, по информации синоптиков, прошёл мокрый снег, что в условиях околонулевых температур привело к сложной ситуации на дорогах. Метеорологи прогнозируют, что осадки в муниципалитете будут наблюдаться весь сегодняшний день и прекратятся только утром 2 апреля.