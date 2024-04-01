МЧС опубликовало список опасных дорог в Новосибирской области

К ним относятся трассы Р-256 «Чуйский тракт», Р-255 «Сибирь», Р-254 «Иртыш», а также отрезок в Тогучинском районе с 44 по 46 км трассы К-19 ₽, в Новосибирском районе — с 41 по 44 км трассы К-17 ₽ и с 13 по 14 км дороги К-19 ₽, в Колыванском районе — отрезок с 16 по 25 км автодороги, в Ордынском районе участок — с 80 по 105 км трассы К-17 ₽