В Хабаровске стартовала акция «Накорми бездомного»

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, на Гуманитарный склад ежедневно обращаются около 20 нуждающихся человек. Они получают здесь одежду и еду. Запасы быстро заканчиваются, поэтому Социальный отдел объявляет сбор на продукты «первой необходимости». Поучаствовать в акции можно любым их доступных способов: принести лапшу или другие продукты быстрого питания, чай и одноразовую посуду или сделать денежное пожертвование.
Напомним, Епархиальный Гуманитарный склад находится по адресу: улица Воронежская, 49, трехэтажное здание возле Елизаветинского храма, район остановки «Железнодорожная больница». Режим работы склада: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, суббота — выходной, воскресенье с 9:00 до 15:00.