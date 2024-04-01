В Хабаровске стартовала акция «Накорми бездомного»

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, на Гуманитарный склад ежедневно обращаются около 20 нуждающихся человек. Они получают здесь одежду и еду. Запасы быстро заканчиваются, поэтому Социальный отдел объявляет сбор на продукты «первой необходимости». Поучаствовать в акции можно любым их доступных способов: принести лапшу или другие продукты быстрого питания, чай и одноразовую посуду или сделать денежное пожертвование.