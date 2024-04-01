Шаронов посетовал на поле в Петербурге перед матчем «СКА-Хабаровск» — «Динамо» (Москва)

Напомним, хабаровчане до этого этапа добрались, выбив из Кубка «Сочи». Также «СКА-Хабаровск» сломил тренд и дважды победил в матчах с соперниками по Первой лиге, переиграв московское «Торпедо» и «Сокол». Столичное «Динамо» в недавнем багаже везёт сокрушительный разгром от «Ростова» со счётом 1:4 и проигрыш «Зениту» в Кубке России — так что, хотя фаворит в этой встрече ясен, её исход может оказаться совершенно неожидаемым.