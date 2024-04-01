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Шаронов посетовал на поле в Петербурге перед матчем «СКА-Хабаровск» — «Динамо» (Москва)

2 апреля в четвертьфинале Кубка России армейцы сыграют с претендентом на «золото» РПЛ.

Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

ФК «СКА-Хабаровск» 2 апреля в 17:30 по московскому времени в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец» сыграет с московским «Динамо». Главный тренер дальневосточных армейцев перед важным матчем обратил внимание на качество газона, на котором накануне красно-синие переиграли саратовский «Сокол», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Качество поля нам не позволяет играть в футбол, в который мы хотим, я думаю, вы все прекрасно это видите, — сказал Роман Шаронов.

Напомним, хабаровчане до этого этапа добрались, выбив из Кубка «Сочи». Также «СКА-Хабаровск» сломил тренд и дважды победил в матчах с соперниками по Первой лиге, переиграв московское «Торпедо» и «Сокол». Столичное «Динамо» в недавнем багаже везёт сокрушительный разгром от «Ростова» со счётом 1:4 и проигрыш «Зениту» в Кубке России — так что, хотя фаворит в этой встрече ясен, её исход может оказаться совершенно неожидаемым.

— Соперник в зоне лидеров РПЛ, но матч с «Сочи» придал нам уверенности. Мы набрались сил, энергии, стали больше верить в себя. Мы готовимся к встрече и нацелены на выход в следующий раунд, — сказал защитник ФК «СКА-Хабаровска» Олег Кожемякин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в этой части турнира в пару к ФК «Химки» достался «Ростов», а «Уралу» — московский «Локомотив». В «Пути РПЛ» сильнейшего в двух матчах определят «Балтика» и ЦСКА, «Спартак» и «Зенит».

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