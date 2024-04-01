Назван самый солнечный город в России в 2023 году

В 2023 году в городе возросло число солнечных дней, сообщает Росгидрометцентр. Так, в сравнении с городами России у Владивостока абсолютный рекорд — 190 дней.
Это значит, что больше половины года жителям «столицы Дальневосточного федерального округа» благоволила ясная, нежели хмурая погода. Но какие города боролись за право называться «городом солнца»?
«Молодежной столице» удалось обогнать Улан-Удэ со 117-тью солнечными днями. На единицу отстает Краснодар с показателем в 116. На еще одну единицу отстает Уфа: на ее счету уже 115 дней. Замыкает пятерку Омск с большим отрывом: всего 57 дней в году.
Уточняется, что большинство городов с солнечными днями расположено на юге Западной Сибири и на Дальнем Востоке.