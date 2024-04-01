Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый солнечный город в России в 2023 году

Владивосток лидирует по количеству солнечных дней в России.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 88% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В 2023 году в городе возросло число солнечных дней, сообщает Росгидрометцентр. Так, в сравнении с городами России у Владивостока абсолютный рекорд — 190 дней.

Это значит, что больше половины года жителям «столицы Дальневосточного федерального округа» благоволила ясная, нежели хмурая погода. Но какие города боролись за право называться «городом солнца»?

«Молодежной столице» удалось обогнать Улан-Удэ со 117-тью солнечными днями. На единицу отстает Краснодар с показателем в 116. На еще одну единицу отстает Уфа: на ее счету уже 115 дней. Замыкает пятерку Омск с большим отрывом: всего 57 дней в году.

Уточняется, что большинство городов с солнечными днями расположено на юге Западной Сибири и на Дальнем Востоке.