Назван самый солнечный город в России в 2023 году

«Молодежной столице» удалось обогнать Улан-Удэ со 117-тью солнечными днями. На единицу отстает Краснодар с показателем в 116. На еще одну единицу отстает Уфа: на ее счету уже 115 дней. Замыкает пятерку Омск с большим отрывом: всего 57 дней в году.