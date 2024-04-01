Хабаровчанка через суд вернула деньги за бронь номера на турбазе в Приморье

Так, согласно действующему законодательству, при прекращении обязательств до начала их исполнения задаток должен быть возвращен. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им убытков. Однако ответчик не смог предоставить суду доказательства таких потерь. Более того, свидетели подтвердили факт того, что комната, в которой должна была отдыхать истец, отнюдь не пустовала. Сложность дела состояла в том, что ответчик действовал без образования юридического лица и ссылался на то, что комнаты отдыхающим сдает не для личной пользы, а для того, чтобы можно было покрывать расходы на содержание помещения. Соответственно, законодательство о защите прав потребителей на него не распространяется.