Хабаровчанка через суд вернула деньги за бронь номера на турбазе в Приморье

В апреле прошлого года хабаровчанка, увидев объявление об аренде номеров в одном из домов отдыха в Приморском крае, решила воспользоваться предложением и забронировать трехместный номер со всеми удобствами на август. Женщина внесла предоплату 19,5 тысяч рублей переводом на имя хозяина дома отдыха, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Однако в июле планы хабаровчанки изменились, ей потребовалось пройти медицинское обследование, а потом и лечение. В этой связи она обратилась к предпринимателю с просьбой вернуть сумму задатка, но получила отказ. После нескольких безуспешных попыток решить дело мирным путем женщина обратилась в суд.
Так, согласно действующему законодательству, при прекращении обязательств до начала их исполнения задаток должен быть возвращен. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им убытков. Однако ответчик не смог предоставить суду доказательства таких потерь. Более того, свидетели подтвердили факт того, что комната, в которой должна была отдыхать истец, отнюдь не пустовала. Сложность дела состояла в том, что ответчик действовал без образования юридического лица и ссылался на то, что комнаты отдыхающим сдает не для личной пользы, а для того, чтобы можно было покрывать расходы на содержание помещения. Соответственно, законодательство о защите прав потребителей на него не распространяется.
Однако суд отверг эти доводы и пришел к выводу, что ответчик, систематически сдавая помещения в аренду, фактически занимается предпринимательской деятельностью, и его контрагенты должны иметь те же права, что и потребители услуг зарегистрированных предпринимателей.
Суд учел позицию Роспотребнадзора и удовлетворил требования истца. Владелец дома отдыха должен вернуть аванс в размере 19,5 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей, и штраф — 9,7 тысяч рублей.