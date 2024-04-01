Умер экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Пелишенко

Пелишенко был капитаном команды Одесского государственного университета «Одесские джентльмены», которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги, с 1991 года он работал в Москве. Пелишенко был одним из авторов программ «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», «Субботний вечер», «Песня года», различных мюзиклов и других шоу.