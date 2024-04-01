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Умер экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Пелишенко

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский сценарист и актер, бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко умер на 72-м году жизни, сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

«Ушел Слава, Светослав Пелишенко <…>. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый», — написала Альперина.

Причина и обстоятельства смерти сценариста не раскрываются.

Пелишенко был капитаном команды Одесского государственного университета «Одесские джентльмены», которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги, с 1991 года он работал в Москве. Пелишенко был одним из авторов программ «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», «Субботний вечер», «Песня года», различных мюзиклов и других шоу.

Фильмография насчитывает несколько работ, включая эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня».