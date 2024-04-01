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Министерство соцразвития Иркутской области предупреждает о мошенниках

В социальных сетях появился фейк о назначении выплаты семьям с детьми.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве социального развития опеки и попечительства Иркутской области предупреждают о том, что в интернете появился фейк о назначении крупной выплаты для семей с детьми.

— Фейк распространяется с неофициального паблика в одной из социальных сетей. Региональный Минсоц уже опроверг информацию о старте приема заявлений на новую выплату, — говорят в министерстве соцразвития.

Кроме того, в телеграм-канале учреждения напоминают, что о мерах поддержки всегда объявляют на официальных страницах в социальных сетях государственных организаций.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что мошенники создали фейковый аккаунт мэра Усть-Илимска Анны Щекиной.