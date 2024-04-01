В Надеждинском районе Приморья назревает скандал из-за переезда «Зеленого угла»

«Это место было когда-то экологически чистым районом, но теперь мы сталкиваемся с угрозой массовой вырубки лесов и загрязнения окружающей среды. Мы хотим сохранить чистоту нашего района и не хотим жить в условиях, когда приходится дышать выхлопными газами и быть окруженными мусором», — говорится в тексте петиции.