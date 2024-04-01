В Надеждинском районе Приморья назревает скандал из-за переезда «Зеленого угла»

В Приморье жители садоводческого товарищества «Серебрянка 2» и Надеждинского района протестуют против возникновения легендарного авторынка «Зеленый угол» в непосредственной близости от их домов. Граждане создали петицию, призывая остановить стройку, сообщает ИА PrimaMedia.
«Это место было когда-то экологически чистым районом, но теперь мы сталкиваемся с угрозой массовой вырубки лесов и загрязнения окружающей среды. Мы хотим сохранить чистоту нашего района и не хотим жить в условиях, когда приходится дышать выхлопными газами и быть окруженными мусором», — говорится в тексте петиции.
Цель создателей петиции на первом этапе — собрать 100 голосов. На текущий момент прошение собрало 92 подписи.
Напомним, авторынок «Зеленый угол» скоро получит новое место прописки — площадку для торговли в Надеждинском районе, рядом с федеральной трассой, на выезде с трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл напротив поселка Новый. Сейчас на площадке с кадастровым номером 25:10:011400:222 производятся планировочные работы.