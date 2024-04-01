Авиарейс из Благовещенска опаздывает во Владивосток из-за шутника на борту

Прибытие рейса авиакомпании «ИрАэро» сообщением Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток задерживается из-за неудачно пошутившего на борту пассажира, сообщили в Telegram-канале «Авиаторщина».
Пассажиров самолёта высадили, так как один из них решил отпраздновать 1 апреля шуткой про имеющуюся у него бомбу. Экипаж уже готовился к рулению, но двигатели заглушили. Командир воздушного судна по громкой связи объяснил ситуацию и попросил людей выйти из самолёта. Пассажиров доставили обратно в здание аэровокзала.
Сотрудника аэропорта Иркутска начали досматривать борт Superjet 100, пассажиров, их багаж и ручную кладь. Шутника же задержали и доставили в полицию.
По данным онлайн-табло международного аэропорта Владивосток, рейс должен был сесть в 13.00. Сейчас расчётное время прибытия — 15.30.