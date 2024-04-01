Авиарейс из Благовещенска опаздывает во Владивосток из-за шутника на борту

Пассажиров самолёта высадили, так как один из них решил отпраздновать 1 апреля шуткой про имеющуюся у него бомбу. Экипаж уже готовился к рулению, но двигатели заглушили. Командир воздушного судна по громкой связи объяснил ситуацию и попросил людей выйти из самолёта. Пассажиров доставили обратно в здание аэровокзала.