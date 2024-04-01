В Хабаровском крае продолжаются весенние «Культурные гастроли»

Хабаровский краевой театр юного зрителя с 4 по 6 апреля запланировал гастроли в Ванино и Советскую Гавань. Жители смогут посмотреть спектакли «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», а также «Спасти камер-юнкера Пушкина». В Советской Гавани 4 и 5 апреля публика увидит «Старшего сына», а 6 апреля — «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях».