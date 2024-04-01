В Хабаровском крае продолжаются весенние «Культурные гастроли»

С приходом весны Хабаровский край становится площадкой для множества культурных событий благодаря флагманской инициативе губернатора «Культурные гастроли». Коллективы учреждений культуры представят свои программы в различных уголках региона: от Хабаровска до Тугуро-Чумиканского района, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Инициатива губернатора Михаила Дегтярева «Культурные гастроли» открывает искусство для каждого жителя Хабаровского края независимо от места проживания. В апреле жителей региона ожидают театральные постановки, музыкальные концерты и литературные вечера от ведущих коллективов учреждений культуры, подчеркнул министр культуры края Юрий Ермошкин.
6 апреля начнётся XIII Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. 7 апреля фестивальный день ожидает жителей Комсомольска-на-Амуре, где маэстро Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» представят программу, включающую произведения Телемана, Вивальди и Моцарта. Продолжение фестиваля состоится 8 апреля в Амурске, а затем 9 и 10 апреля — в Переяславке и Николаевске-на-Амуре.
Хабаровский краевой театр юного зрителя с 4 по 6 апреля запланировал гастроли в Ванино и Советскую Гавань. Жители смогут посмотреть спектакли «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», а также «Спасти камер-юнкера Пушкина». В Советской Гавани 4 и 5 апреля публика увидит «Старшего сына», а 6 апреля — «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях».
Дальневосточная государственная научная библиотека продолжит свою миссию просвещения в рамках IV краевого литературного фестиваля «Писатели родного края» и проекта «Пишущие люди». 5 апреля состоится творческая встреча в п. Корфовский, 26 апреля в Бикине, 30 апреля в Вяземском, а также 24 апреля в с. Богородское и 25 апреля в с. Чумикан.
Коллективы Хабаровской краевой филармонии представят свои программы в конце апреля. 18 апреля государственный ансамбль «Дальний Восток» покажет программу «Косы Чольчинай» в Советской Гавани, 19 апреля — в рп. Ванино. Творческое объединение «Солисты филармонии» с 21 по 26 апреля выступит в Комсомольске-на-Амуре, п. Эльбан и Амурске с музыкальным спектаклем для детей по одноименному произведению С. Михалкова «Дядя Степа».