Баскетболисты «Енисея» в Красноярске проиграли питерскому «Зениту»

Баскетбольный «Енисей» проиграл питерскому «Зениту».
Игра состоялась в Красноярске и завершилась со счётом 98:79 (19:20, 34:27, 17:12, 28:20).
Самым результативным оказался Трент Фрэйзер из питерской команды. Он оформил дабл-дабл (30 очков и 11 передач). Лучшим среди красноярцев по количеству очков оказался Ксэвьер Ратэн-Мэйс (23).
Следующий матч состоится 7 апреля, сибиряки примут на своем паркете московский ЦСКА.
Ранее сообщалось о том, что красноярский ФК «Енисей» разгромил подмосковные «Химки».