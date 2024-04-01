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Баскетболисты «Енисея» в Красноярске проиграли питерскому «Зениту»

Игра завершилась со счётом 98:79.

Источник: БК "Енисей"

Баскетбольный «Енисей» проиграл питерскому «Зениту».

Игра состоялась в Красноярске и завершилась со счётом 98:79 (19:20, 34:27, 17:12, 28:20).

Самым результативным оказался Трент Фрэйзер из питерской команды. Он оформил дабл-дабл (30 очков и 11 передач). Лучшим среди красноярцев по количеству очков оказался Ксэвьер Ратэн-Мэйс (23).

Следующий матч состоится 7 апреля, сибиряки примут на своем паркете московский ЦСКА.

Ранее сообщалось о том, что красноярский ФК «Енисей» разгромил подмосковные «Химки».