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В Красноярском крае ввели ограничения на дорогах для пассажирских автобусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ограничения ввели из-за непогоды на дорогах Богучанского района.

Источник: НИА Красноярск

Об ограничении движения на дорогах в Богучанском районе сообщили в МЧС Красноярского края. Все из-за ухудшения погоды. Уточняется, что они были введены для пассажирского транспорта категории «D» на следующих дорогах:

— Богучаны — Абан — Канск (протяженность 149 км),

— Богучаны — Кодинск (протяженность 113 км),

— Богучаны — Манзя (протяженность 82,5 км),

— Богучаны — Гремучий (протяженность 57 км),

— Красногорьевский — Шиверский (протяженность 23,5 км),

— Ангарский — Гремучий (протяженность 32 км),

— Гремучий — Шиверский (протяженность 27,5 км),

— Богучаны — Юрубчен — Байкит (протяженность 413 км),

— Ангарский — Иркинеево — Артюгино (протяженность 32,5 км),

— Артюгино — Манзя — Каменка (протяженность 98 км),

— Манзя — Каменка (протяженность 37,5 км),

— Октябрьский — Чунояр — Осиновый Мыс — Такучет (протяженность 53 км).

Снимут ограничения после того, как улучшатся погодные условия.