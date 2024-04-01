В Красноярском крае ввели ограничения на дорогах для пассажирских автобусов

Об ограничении движения на дорогах в Богучанском районе сообщили в МЧС Красноярского края. Все из-за ухудшения погоды. Уточняется, что они были введены для пассажирского транспорта категории «D» на следующих дорогах:
— Богучаны — Абан — Канск (протяженность 149 км),
— Богучаны — Кодинск (протяженность 113 км),
— Богучаны — Манзя (протяженность 82,5 км),
— Богучаны — Гремучий (протяженность 57 км),
— Красногорьевский — Шиверский (протяженность 23,5 км),
— Ангарский — Гремучий (протяженность 32 км),
— Гремучий — Шиверский (протяженность 27,5 км),
— Богучаны — Юрубчен — Байкит (протяженность 413 км),
— Ангарский — Иркинеево — Артюгино (протяженность 32,5 км),
— Артюгино — Манзя — Каменка (протяженность 98 км),
— Манзя — Каменка (протяженность 37,5 км),
— Октябрьский — Чунояр — Осиновый Мыс — Такучет (протяженность 53 км).
Снимут ограничения после того, как улучшатся погодные условия.