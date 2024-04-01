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Тематический поезд «Сила в правде» прибыл в столицу Приморья

Тематический поезд Министерства обороны России «Сила в правде» прибыл во Владивосток.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Протяженность маршрута состава, который идет по регионам страны с 23 февраля по 9 мая, превышает 34 тысячи километров, запланированы остановки в 75 городах.

Экскурсоводы эшелона рассказывают об истории и достижениях армии и флота России. В составе поезда — вагоны: «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту — выбор сильных!». Также у посетителей будет уникальная возможность приобрести продукцию официального бренда Министерства обороны «Армия России».

Во Владивостоке торжественные мероприятия будут проходить на железнодорожном вокзале сегодня, 1 апреля, до 15:30, отмечает пресс-служба краевого правительства.

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