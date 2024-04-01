Тематический поезд «Сила в правде» прибыл в столицу Приморья

Экскурсоводы эшелона рассказывают об истории и достижениях армии и флота России. В составе поезда — вагоны: «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту — выбор сильных!». Также у посетителей будет уникальная возможность приобрести продукцию официального бренда Министерства обороны «Армия России».