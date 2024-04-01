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Вылет рейса Иркутск — Владивосток задержали из-за шутки про бомбу

ВЛАДИВОСТОК, 1 апреля, ФедералПресс. Пассажир-шутник навел панику на борту самолета Иркутск — Владивосток. Неизвестный сообщил, что у него имеется бомба.

Источник: РИА "Новости"

«Superjet 100 авиакомпании “ИрАэро” должен был вылететь сегодня в 03:45 по московскому времени рейсом IO105 по маршруту Иркутск-Чита-Благовещенск-Владивосток. Все пассажиры уже поднялись на борт, а экипаж запустил двигатели и готовился к рулению. Но через несколько минут движки выключились», — передает телеграм-канал Авиаторщина.

Командир самолета по громкой связи сообщил, что один из пассажиров пошутил, что якобы у него имеется бомба. В целях безопасности пилот попросил всех покинуть салон.

Всех граждан на автобусе доставили обратно в аэропорт, после чего самолет дополнительно проверили, также дополнительный досмотр был проведен ручной клади и багажа пассажиров. В результате этого борт вылетел с задержкой на несколько часов.

Шутник был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Напомним, в Приморье разгорается скандал из-за переноса авторынка «Зеленый угол» в Надеждинский район. Местные жители создали петицию с требованием отменить строительство.