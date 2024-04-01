Вылет рейса Иркутск — Владивосток задержали из-за шутки про бомбу

«Superjet 100 авиакомпании “ИрАэро” должен был вылететь сегодня в 03:45 по московскому времени рейсом IO105 по маршруту Иркутск-Чита-Благовещенск-Владивосток. Все пассажиры уже поднялись на борт, а экипаж запустил двигатели и готовился к рулению. Но через несколько минут движки выключились», — передает телеграм-канал Авиаторщина.