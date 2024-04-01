Игорь Кобзев принял участие в обсуждении реализации стратегии социально-экономического развития СФО

Иркутская область, НИА-Байкал — Первое заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу плана реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года прошло в Москве.
Его провели замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков и помощник полномочного представителя Президента РФ в СФО Валерий Попов. Участие в заседании принял Губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Игорь Кобзев доложил, что в Иркутской области в рамках реализации стратегии в 2024 выполняют 59 мероприятий. Одно из важнейших направлений работы — переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Общий объем аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, составляет 388 тысяч квадратных метров, где проживают 22,4 тысячи человек. К 1 марта 2024 года расселено 218,8 тысячи квадратных метров, 12,9 тысячи человек. Из оставшейся площади 169,17 тысячи квадратных метров обеспечено финансированием 99,8 тысячи квадратных метров. Правительство Иркутской области приняло решение ускоренными темпами завершить расселение до конца 2024 года.
«Все озвучили трудности, с которыми сталкиваются при реализации стратегии. Стало понятно, что у Иркутской области есть как частные вопросы, так и общие проблемы со всеми регионами СФО. Теперь будем периодически собираться такой рабочей группой, уверен, именно совместными усилиями у нас получится выстроить работу более эффективно», — сказал Игорь Кобзев.
Также глава Приангарья отметил, что увеличилась нагрузка на автомобильную и железнодорожную сеть дорог, проходящую по плотине Братской ГЭС. В связи с чем предложил внести мероприятия по строительству автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской ГЭС в схему территориального планирования РФ, это поможет быстрее приступить к проектированию объектов. На заседании обсудили вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, экологией и окружающей средой, транспортом, сельским и лесным хозяйством, кадровым обеспечением, электроснабжением и газификацией.
Напомним, план реализации стратегии СФО до 2035 года утвержден распоряжением Правительства РФ 16 октября 2023 года. На региональном уровне распоряжением Губернатора также принят план мероприятий, где установлены индикаторы развития, определены ответственные исполнители.