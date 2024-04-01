Игорь Кобзев принял участие в обсуждении реализации стратегии социально-экономического развития СФО

Игорь Кобзев доложил, что в Иркутской области в рамках реализации стратегии в 2024 выполняют 59 мероприятий. Одно из важнейших направлений работы — переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Общий объем аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, составляет 388 тысяч квадратных метров, где проживают 22,4 тысячи человек. К 1 марта 2024 года расселено 218,8 тысячи квадратных метров, 12,9 тысячи человек. Из оставшейся площади 169,17 тысячи квадратных метров обеспечено финансированием 99,8 тысячи квадратных метров. Правительство Иркутской области приняло решение ускоренными темпами завершить расселение до конца 2024 года.

Губернатор озвучил, что для этого необходимо дополнительное финансирование за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территории». Такая же потребность есть и для полного расселения аварийного жилья в зоне БАМа. Там уже расселено около 22 тысяч квадратных метров, это 1188 человек. С 2024 по 2026 годы запланировано переселить 607 человек из 9,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья, уточняет пресс-служба облправительства. Другие участники заседания поддержали выступление Игоря Кобзева, отметив, что эта проблема — общая для всех регионов. Вопрос о дополнительном финансировании был взят в работу.