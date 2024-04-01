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Высокой кухней из минтая удивили приморские повара гостей выставки «Россия»

Гастрономическое представление устроило Приморье в Доме российской кухни на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Источник: ТИЦ Приморского края

В субботу, 30 марта, регион презентовал фестиваль минтая «О! Мега Вкус!», в кулинарном шоу приняли участие представители гастробизнеса края.

Команда ведущих поваров Приморского края, представляющая несколько известных ресторанов и кафе, провела мастер-классы и дегустации блюд дальневосточной кухни, основным ингредиентом которых стал минтай. Опытные кулинары поделились профессиональными секретами по сочетанию этой рыбы с другими продуктами.

Гостям предложили попробовать ролл из минтая холодного копчения с черемшой, сливочный суп из этого вида рыбы, хрустящие трубочки с минтаем в сливочном соусе, эклеры из минтая с пряным огурцом, рыбу горячего копчения в глазури с морским виноградом и соусом из черемши.

Как сообщает пресс-служба краевого агентства по туризму, благодаря участию в мероприятии на выставке-форуме «Россия» и другим подобным событиям Приморье учит россиян ценить, любить и вкусно готовить белую дикую рыбу — минтай. Вместе с тем, гастрофестивали в регионе проводят не только для привлечения туристов, но и с целью создания комфортных условий отдыха для местных жителей.

Организаторы приморского стенда на ВДНХ подчеркнули важность гастрофестиваля для продвижения местного регионального продукта, географического и национального потенциала.

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