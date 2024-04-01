Высокой кухней из минтая удивили приморские повара гостей выставки «Россия»

Как сообщает пресс-служба краевого агентства по туризму, благодаря участию в мероприятии на выставке-форуме «Россия» и другим подобным событиям Приморье учит россиян ценить, любить и вкусно готовить белую дикую рыбу — минтай. Вместе с тем, гастрофестивали в регионе проводят не только для привлечения туристов, но и с целью создания комфортных условий отдыха для местных жителей.