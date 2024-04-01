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В Хабаровске выбрали место для памятника Всеволоду Сысоеву

Локация будущего монумента определялась всенародным голосованием.

Жители Хабаровска общенародным голосованием выбрали место для памятника дальневосточному писателю и охотоведу Всеволоду Сысоеву. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Онлайн-голосование завершилось на минувшей неделе. На выбор горожанам предлагалось две локации. Большинством голосов было решено, что памятник поставят перед ареной «Ерофей».

«Увековечить память о человеке, поставившего подпись под первым в мире документом, вводящим запрет на охоту на тигра, предложил Центр “Амурский тигр”. Воплотит идею в жизнь скульптор из Владивостока Алексей Степаненко», — рассказали в мэрии.

Скульптурная композиция будет представлять собой сидящего на булыжнике Сысоева, рядом с которым стоит тигр — герой его повести «Золотая Ригма». Высота монумента, согласно проектным данным, составит 2,4 метра.

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