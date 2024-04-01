В Хабаровске выбрали место для памятника Всеволоду Сысоеву

«Увековечить память о человеке, поставившего подпись под первым в мире документом, вводящим запрет на охоту на тигра, предложил Центр “Амурский тигр”. Воплотит идею в жизнь скульптор из Владивостока Алексей Степаненко», — рассказали в мэрии.