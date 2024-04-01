Получение разрешения на строительство аэропорта Шерегеша сдвинулось на год

Как сообщает ТАСС, положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию аэропорта в Шерегеше власти планируют получить в 2025 году.
«Решение о включении строительства аэродромной инфраструктуры аэропорта в государственную программу для обеспечения федерального финансирования будет принято после окончания разработки документации и получения положительного заключения, которое планируется во II квартале 2025 года», — цитируют журналисты ответ сотрудников Минтранса региона.
Ранее власти сообщали, что заключение экспертов получат в начале текущего года. Владимир Путин поручал начать строительство не позднее 2025 года. Ввести аэропорт в эксплуатацию, по последним заявлениям, хотят в 2027 году.
Для аэропорта выделили почти тысячу гектаров леса в семи километрах от горнолыжного курорта, которую уже перевели в специальную категорию.