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Получение разрешения на строительство аэропорта Шерегеша сдвинулось на год

Ввод аэропорта в Шерегеше запланирован на 2027 год.

Как сообщает ТАСС, положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию аэропорта в Шерегеше власти планируют получить в 2025 году.

«Решение о включении строительства аэродромной инфраструктуры аэропорта в государственную программу для обеспечения федерального финансирования будет принято после окончания разработки документации и получения положительного заключения, которое планируется во II квартале 2025 года», — цитируют журналисты ответ сотрудников Минтранса региона.

Ранее власти сообщали, что заключение экспертов получат в начале текущего года. Владимир Путин поручал начать строительство не позднее 2025 года. Ввести аэропорт в эксплуатацию, по последним заявлениям, хотят в 2027 году.

Для аэропорта выделили почти тысячу гектаров леса в семи километрах от горнолыжного курорта, которую уже перевели в специальную категорию.