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В Новосибирске ищут организатора праздника на 1 мая

Мероприятие должно длиться минимум 4 часа.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске объявили тендер на организацию мероприятия, посвященного Празднику весны и труда. Лот размещен на госзакупках, начальная цена контракта составляет почти 1,5 млн рублей.

Заказчиком является ГКУ Новосибирской области «Центр патриотического воспитания». Принять участие в тендере можно до 4 апреля. Победителя определят 8 апреля.

Праздник планируется провести в Центральном парке на Мичурина. Мероприятие должно длиться минимум 4 часа. Будущему подрядчику необходимо будет написать сценарий, составить программу концерта, разработать тематические интерактивные площадки, подобрать группы аниматоров.

В парке сделают ярмарочные палатки, оформят сцену, смонтируют переносные металлические барьеры и т. п.

Напомним, в Новосибирске 70 новых остановок установят за 25 млн рублей.

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