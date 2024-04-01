В Новосибирске ищут организатора праздника на 1 мая

В Новосибирске объявили тендер на организацию мероприятия, посвященного Празднику весны и труда. Лот размещен на госзакупках, начальная цена контракта составляет почти 1,5 млн рублей.
Заказчиком является ГКУ Новосибирской области «Центр патриотического воспитания». Принять участие в тендере можно до 4 апреля. Победителя определят 8 апреля.
Праздник планируется провести в Центральном парке на Мичурина. Мероприятие должно длиться минимум 4 часа. Будущему подрядчику необходимо будет написать сценарий, составить программу концерта, разработать тематические интерактивные площадки, подобрать группы аниматоров.
В парке сделают ярмарочные палатки, оформят сцену, смонтируют переносные металлические барьеры
Напомним, в Новосибирске 70 новых остановок установят за 25 млн рублей.