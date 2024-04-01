Подготовку к пожароопасному сезону обсудили в Иркутске

«Убежден, что наши структурные подразделения, комитеты по округам, городские, специальные службы находятся в состоянии высокой готовности. Мы все не первый год работаем в этом направлении, видим, что сегодня существуют предпосылки к тому, что пожароопасный период начнется раньше. Схемы взаимодействия у нас четко налажены. Необходимо провести профилактическую работу», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.