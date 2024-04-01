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Подготовку к пожароопасному сезону обсудили в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

На совещании, которое прошло под председательством мэра Руслана Болотова, обсудили подготовку к весенне-летнему пожароопасному сезону.

«Убежден, что наши структурные подразделения, комитеты по округам, городские, специальные службы находятся в состоянии высокой готовности. Мы все не первый год работаем в этом направлении, видим, что сегодня существуют предпосылки к тому, что пожароопасный период начнется раньше. Схемы взаимодействия у нас четко налажены. Необходимо провести профилактическую работу», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.

В заседании приняли участие представители профильных комитетов администрации, директора муниципальных предприятий, сотрудники ГУ МЧС России по региону. Специалисты рассказали про мероприятия, которые организованы в городских лесах и на территории Иркутска для предотвращения возгораний.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в постоянной готовности находится специальная техника аварийно-спасательной службы. В течение пожароопасного периода в Иркутске будут дежурить 112 патрульных и маневренных групп. В их состав войдут сотрудники МЧС, МВД, прокуратуры, войск национальной гвардии, администрации, добровольных пожарных команд, представители общественных и волонтерских организаций. Уже проведена механизированная обработка противопожарных квартальных просек и разрывов, лесных дорог, созданы минерализованные полосы. Была проведена расчистка пространств от сухостоя. Установлены информационные стенды на территории городских лесов.

В настоящее время проводится отжиг сухой травы, уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок, очистка придомовых территорий от накопленных отходов. Среди населения распространяют памятки по пожарной безопасности. Аналогичные мероприятия будут продолжены.

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