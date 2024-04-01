Подготовку к пожароопасному сезону обсудили в Иркутске

На совещании, которое прошло под председательством мэра Руслана Болотова, обсудили подготовку к весенне-летнему пожароопасному сезону.
«Убежден, что наши структурные подразделения, комитеты по округам, городские, специальные службы находятся в состоянии высокой готовности. Мы все не первый год работаем в этом направлении, видим, что сегодня существуют предпосылки к тому, что пожароопасный период начнется раньше. Схемы взаимодействия у нас четко налажены. Необходимо провести профилактическую работу», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.
В заседании приняли участие представители профильных комитетов администрации, директора муниципальных предприятий, сотрудники ГУ МЧС России по региону. Специалисты рассказали про мероприятия, которые организованы в городских лесах и на территории Иркутска для предотвращения возгораний.
В настоящее время проводится отжиг сухой травы, уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок, очистка придомовых территорий от накопленных отходов. Среди населения распространяют памятки по пожарной безопасности. Аналогичные мероприятия будут продолжены.