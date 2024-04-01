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Гигантская пробка сковала улицу Большевистскую в Новосибирске

Пробка в 8 километров образовалась на Большевистской в Новосибирске 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Огромный затор сковал улицу Большевистскую в Новосибирске утром 1 апреля. По словам горожан, пробка растянулась почти на 8 километров. Они написали об этом на «2ГИС».

Судя по карте, пробки сковали также 2 моста: Октябрьский и Димитровский. На последнем у одной из машин пробило колесо.

Также пробки на улице Станционной и проезде Энергетиков. Новосибирцы сообщают, что на нескольких улицах города сломались светофоры.

В целом дорожная обстановка не напряженная. «2ГИС» оценил пробки в Новосибирске на утро 1 апреля всего в 4 балла.