Олег Кожемяко дал старт Году Владивостокской крепости в Приморье

Как подчеркнул глава региона, этот фортификационный комплекс сыграл важнейшую роль в судьбе Владивостока в частности и восточных рубежей страны в целом. В этом году 1 августа исполнится 135 лет с момента провозглашения Владивостока городом-крепостью, а также исполняется пять лет с того момента, как по поручению Президента России Владимира Путина началось создание музея на базе комплекса.