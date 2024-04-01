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Олег Кожемяко дал старт Году Владивостокской крепости в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу, 30 марта, дал старт туристическому сезону на объектах Владивостокской крепости.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Торжественная церемония началась с поднятия флага крепости под колокольный звон, исполненный звонарями Покровского собора.

Как подчеркнул глава региона, этот фортификационный комплекс сыграл важнейшую роль в судьбе Владивостока в частности и восточных рубежей страны в целом. В этом году 1 августа исполнится 135 лет с момента провозглашения Владивостока городом-крепостью, а также исполняется пять лет с того момента, как по поручению Президента России Владимира Путина началось создание музея на базе комплекса.

Также Губернатор вместе с директором музея-заповедника имени В. К. Арсеньева Виктором Шалаем, объявили 2024 год Годом Владивостокской крепости, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«2024 год в Приморском крае объявляется Годом Владивостокской крепости. Это — новый виток туризма, это тот импульс, который мы придадим в том числе и грантами, это та энергия, которая идет от коллектива музея Арсеньева, от жителей города. Поэтому крепость станет еще лучше, еще привлекательней для жителей нашего города, края и наших гостей», — заявил Олег Кожемяко.

Владивостокская крепость — одна из интереснейших и популярных достопримечательностей Приморского края. В прошлом году ее объекты посетили более 75 тысяч человек, включая горожан, жителей края и туристов, посетивших Приморье.