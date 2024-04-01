Неделя «Без турникетов» началась в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала «Неделя без турникетов». На время предприятия региона откроют свои двери для студентов СПО и высших учебных заведений, чтобы те могли познакомиться с местами будущего трудоустройства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Первыми к акции «Неделя без турникетов» присоединилось локомотивное депо «Дальневосточное», которое находится на станции «Хабаровск-2» краевого центра. С деятельностью предприятия познакомились уже 40 студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) и Хабаровского техникума транспортных технологий (ХТТУ).







В стенах локомотивного депо ребята видят процесс работы «изнутри»: знакомятся с техническими установками, мастерами производственного дела, могут задать уточняющие вопросы.