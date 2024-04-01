Неделя «Без турникетов» началась в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала «Неделя без турникетов». На время предприятия региона откроют свои двери для студентов СПО и высших учебных заведений, чтобы те могли познакомиться с местами будущего трудоустройства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первыми к акции «Неделя без турникетов» присоединилось локомотивное депо «Дальневосточное», которое находится на станции «Хабаровск-2» краевого центра. С деятельностью предприятия познакомились уже 40 студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) и Хабаровского техникума транспортных технологий (ХТТУ).
В стенах локомотивного депо ребята видят процесс работы «изнутри»: знакомятся с техническими установками, мастерами производственного дела, могут задать уточняющие вопросы.
— Ни одна книга, плакат или виртуальная экскурсия не заменит реальный жизненный опыт, когда человек сам прикоснётся к деталям, увидит, как происходит перемещение узлов в локомотиве, поговорит с работниками предприятия, — отметил доцент кафедры «Транспорт железных дорог» Дальневосточного университета путей сообщения Дмитрий Никитин.
Напомним, колледжи и техникумы Хабаровского края могут присоединиться к федеральной программе «Профессионалитет». Она позволит учебным заведениям наладить сотрудничество с предприятиями-партнерами таким образом, чтобы студенты приходили на производственную практику, а в дальнейшем могли рассчитывать на трудоустройство.