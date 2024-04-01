В Уфе проезд по Восточному выезду с 1 апреля стал платным

Крупнейший инфраструктурный проект Башкирии и Приволжского федерального округа реализуется в рамках концессионного соглашения. Восточный выезд — уникальный проект не только в Башкирии, но и в России. Он представляет собой тоннельный участок протяженностью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной автомобильной дороги с выездом на федеральную трассу М-5 «Урал». Расчетная скорость движения автотранспорта составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, благодаря чему автолюбители могут добраться из центра Уфы до федеральной трассы М5 «Урал» всего за 10 минут.