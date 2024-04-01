В Уфе проезд по Восточному выезду с 1 апреля стал платным

Сотрудник «Башинформа» утром, 1 апреля, протестировал платную систему проезда.
«В 07.15 протестировали платный проезд. Оплачивать можно как наличными, так и безналичными. В ожидании находятся пять-шесть машин, пробок нет. После оплаты автомобили едут свободно, без заторов», — сообщил представитель информагентства.
Ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии разъяснили, как будет оплачиваться стоимость проезда по Восточному выезду из Уфы.
«Проезд по Восточному выезду будет оплачиваться разово без деления на участки дороги. Водители могут оплатить проезд в пункте взимания платы, который расположен на участке автомобильной дороги между транспортной развязкой с автодорогой “Федоровка — Шакша” и мостовым переходом через реку Уфу», — сообщили в пресс-службе минтранса региона.
Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос использования транспондера, который будет закрепляться на лобовом стекле автомобиля и обеспечивать автоматическую оплату проезда путем списания денежных средств с лицевого счета.
Между тем в регионе разрабатывают меры по предоставлению льгот отдельным категориям граждан для проезда по Восточному выезду, реализованному благодаря поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». В частности, рассматривается возможность бесплатного проезда для участников СВО, а также для владельцев автомобилей, работающих на газомоторном топливе.
Крупнейший инфраструктурный проект Башкирии и Приволжского федерального округа реализуется в рамках концессионного соглашения. Восточный выезд — уникальный проект не только в Башкирии, но и в России. Он представляет собой тоннельный участок протяженностью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной автомобильной дороги с выездом на федеральную трассу М-5 «Урал». Расчетная скорость движения автотранспорта составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, благодаря чему автолюбители могут добраться из центра Уфы до федеральной трассы М5 «Урал» всего за 10 минут.